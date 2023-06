Rusya'da 'silahlı ayaklanma' çağrısı: Kremlin alarma geçti

Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, Rusya Savunma Bakanlığı'na yönelik silahlı ayaklanma çağrıları Kremlin'i harekete geçirdi. Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak, "Şoygu korkakça Rostov'dan kaçtı, bir kadın gibi kaçtı, bu yaratık durdurulacak. Savaşçılarımızın ve on binlerce Rus askerini yok edilmesine neden olanlar (Rusya askeri yöneticileri) cezalandırılacak, kimsenin karşılık vermeye kalkmaması gerek" dedi.

Prigojin, şöyle devam etti:

"Savaş, bir avuç yaratığın zafer kazanması ve kendilerini öne çıkartması, Rusya’nın ne kadar güçlü bir ordusu olduğunu göstermesi ve böylece Şoygu’nun Mareşal Yıldızı alması için gerekliydi. Savaş, Rusya'yı yöneten oligarklar için gerekliydi. Medvedçuk’u Ukrayna Devlet Başkanı olarak atamak için savaşa ihtiyaç vardı. Zelenski müzakereye hazırdı. Tek yapılması gereken Olimpos'tan inip Zelenski ile konuşmaktı. 60 adet Leopard tankının imha edildiği tamamen yalan. Sadece 2 Leopard ve birkaç Bradley imha ettik. Rus ordusu Zaporijya ve Herson yönünde geri çekiliyor. Ukrayna ordusu Rus ordusunu püskürttü. Ukrayna 8 yıl boyunca Donbas'ı bombalamadı, sadece Rus mevzileriyle ateş teatisinde bulundu. Tüm bu yıllar boyunca Donbas, özellikle de başkanın yönetimindeki çalışanlar tarafından çalındı. Ukrayna NATO ile Rusya'ya saldırma niyetinde değildi, Rusya Savunma Bakanlığı halkı ve başkanı kandırıyor."

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Prigojin etrafında gelişen durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Peskov, "Başkan Putin, Prigojin ile ilgili tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.

Durumun ciddiyeti ve Rusya Federasyonu'nda çatışmaların tırmanması tehdidi nedeniyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Prigojin'in silahlı ayaklanma çağrısına ilişkin cezai soruşturma başlattı.

FSB, "Wagner, savaşçılarını telafisi mümkün olmayan hatalar yapmamaya, Rus halkına karşı herhangi bir zorlayıcı eylemi durdurmaya, Prigojin'in suç teşkil eden ve haince emirlerini yerine getirmemeye ve onu gözaltına almak için tedbirler almaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

FSB, Prigojin'in açıklamaları ve eylemleriyle aslında Rusya'da "silahlı bir iç çatışma" başlatılması çağrısında bulunduğunu ve "faşist Ukrayna güçlerine karşı savaşan Rus askerlerini sırtından bıçakladığını" kaydetti.

Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAC), FSB'nin Prigojin'in silahlı ayaklanma çağrısı üzerine bir ceza davası açtığını açıkladı.

Açıklamada, "Bu bağlamda FSB, silahlı isyan çağrısında bulunmak suçlamasıyla bir ceza davası açmıştır. Yasadışı eylemlerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubunun kamplarına yönelik "saldırılar" hakkında yayınlanan tüm bilgilerin gerçek dışı olduğunu söyledi. Bakanlık, iddiaları bir "bilgi provokasyonu" olarak nitelendirdi.

FSB de Prigojin adına sosyal ağlarda yayılan ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Wagner'in arka birimlerine yönelik füze ve bombalama saldırıları düzenlendiği iddialarını reddederek, bunun bir bilgi provokasyonu olduğunu duyurdu.

Military vehicles are starting to move into the government district of the Moscow. This detachment has orders to protect the State Duma. #Russia #Coup #Moscow pic.twitter.com/1cDQ2EMiiA