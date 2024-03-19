Rusya'da enerji tesislerinde alarm: Hava savunma sistemleri kurulacak

Rusya Enerji Bakanlığının, petrol ve doğal gaz tesislerini hava savunma sistemleriyle korumak için çalışmalar yaptığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:21
Rusya'da enerji tesislerinde alarm: Hava savunma sistemleri kurulacak
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Rusya Enerji Bakanlığı Doğalgaz Endüstrisi Geliştirme Departmanı Müdürü Artyem Verhov, başkent Moskova'da düzenlenen Federasyon Konseyi toplantısında konuştu.

Petrol ve doğal gaz tesislerinin korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Verhov, "Bu gerçekten acil bir konu. Tesisleri korumak için Pantsir gibi sistemlerini kurmak için Rusya Ulusal Muhafızları ile de dahil olmak üzere birlikte çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Verhov, söz konusu tesislerin güvenliğine yönelik çeşitli mevzuat çalışmaları da yaptıklarını söyledi.

Ukrayna ordusunun, Rusya'daki petrol ve doğal gaz tesislerine yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılar son dönemde artarken, söz konusu saldırılar nedeniyle bazı tesislerin çalışmasında aksaklıklar yaşanıyor.


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