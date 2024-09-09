Rusya'dan Almanya'ya yanıt: Hiçbir planı görmeden reddetmiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın Rusya'ya füze sevk ettiği iddiasının gerçeğe dayanmadığını söyledi.

Rusya'dan Almanya'ya yanıt: Hiçbir planı görmeden reddetmiyoruz
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AA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 14:26

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran'ın Rusya'ya füze sevk ettiği iddialarını değerlendiren Peskov, "Bu bilgileri gördük. Bu tür bilgi her zaman gerçeğe dayalı olmuyor" dedi.

Peskov, İran'ın önemli ortak olduğunu belirterek, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi, en hassas alanlar dahil mümkün olan tüm alanlarda işbirliğimizi ve diyaloğumuzu geliştiriyoruz. Bunu iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna meselesinin çözümüne dair barış planı hazırladığı yönündeki haberlere de değinen Peskov, bu planın detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söyleyerek, "Hiçbir planı görmeden reddetmiyoruz ama neyin söz konusu olduğunu anlamalıyız" dedi.

Peskov, "Ukrayna'daki çatışmanın barış araçlarıyla sonlandırılması konusunda herhangi bir ilerleme yok. Avrupa ülkelerinden bu konuda çeşitli açıklamalar görüyoruz ancak bu süreci ve Batı'yı yöneten ülkeden açıklama yapıldığını göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında 2022'de meydana gelen patlamalara ilişkin soruşturmanın detaylı şekilde yürütülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.


Etiketler: #Rusya #Almanya

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