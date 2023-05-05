Rusya’da Wagner krizi: Paralı askerler çekiliyor mu?

Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:55

Güncelleme: 05.05.2023 - 17:55

Wagner CEO’su Yevgeni Prigojin, dün çektiği videoyla tartışmalı açıklamalarına devam etti. Prigojin, aylardır çatışmaların devam ettiği Bahmut’ta mühimmat eksikliği nedeniyle ilerlemenin durduğunu söyledi. Rusların verdiği ciddi kayıpların sorumlusunun “Savunma Bakanlığı’ndaki hainler” olduğunu belirtti.

Wagnerlerin lideri, mühimmat sorununun çözülmemesi halinde Bahmut’taki operasyonları Rus ordusuna devredeceğini vurguladı. “Böyle giderse Wagner tarihe karışacak. Bu kayıpların sorumlusu, Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov’dur” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya yakınlığıyla bilinen Patriot paralı asker grubunun Wagnerlerle rekabet içine girdiği tahmin ediliyor. Savunma Bakanlığı ve Wagnerler arasındaki rekabet, eski Savunma Bakanı Müsteşarı Mikhail Mizintsev’in Wagnerlere katılmasıyla daha da büyüdü. Mizintsev, savaşın başındaki Mariopol muharebesinden sorumlu komutanlardan birisiydi. Prigojin, askerlerinin 10 Mayıs 2023’te Bahmut’tan ayrılacağını söyledi.

KADİROV’DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Çeçen lider Ramazan Kadirov ise Kremlin’e yapılan SİHA saldırısı ardından sakin olma ve aceleci bir karşılık vermekten kaçınma çağrısında bulundu. Kadirov, bu saldırının Rusya’yı Ukrayna şehirlerine halı bombardımanı yapması için bir provokasyon olduğunu öne sürdü.

Kadirov, Wagnerler gibi bir paralı asker grubu kurarak “yakın dostu” Prigojin ile rekabet etmek istediğini de belirtti. Wagnerlerin başarılarıyla mutlu olduğunu söyleyen Kadirov, devlete hizmetinin bitmesiyle kendi paralı asker grubunu kuracağını söyledi. Kadirov’a göre bu grup dünyanın her yerinden gelen askerlerden oluşacak ve “ezilenlerin hakkını savunacak”.

Bu sırada, Rus devlet Duması müsteşarı Viktor Sobolev, “Wagnerler mühimmat sorununu çözmek istiyorlarsa Savunma Bakanlığı emrine girebilirler” dedi.

Bahmut muharebesi Temmuz 2022'den beri devam ederken Rusya kentin yüzde 95’ini ele geçirmeyi başardı.