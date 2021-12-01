Rusya'daki Gamaleya Enstitüsü'nden yeni aşı açıklaması
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, 12-17 yaş grubu için geliştirilen Sputnik M aşısından yaklaşık 150 bin doz üretildiğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Şimdiye kadar yaklaşık 150 bin doz ürettik. Yıl sonuna kadar 200-250 bin dozu sivil dolaşıma sunmayı planlıyoruz” dedi.
Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, kasım sonunda 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere geliştirilen Sputnik M Covid-19 aşısının tescil edildiğini duyurmuştu.
SPUTNIK V ONAY ALAMAMIŞTI
Covid -19'a karşı ilk aşı geliştiren ülkelerden olan Rusya'nın Sputnik V aşısı, AB sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasında yer almamıştı.
Aşının etkili olduğunu savunan Rus yetkililer karara tepki göstermiş, AB'den de bu yönde olumlu adımlar atılacağına yönelik sinyaller verilmişti ancak Sputnik V, aşı sertifikalarında geçerli sayılmamıştı.
Sputnik M'nin de aynı sonuçlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı dair yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Sessizliğini bozan Elvan'a çok sert tepki
- Mansur Yavaş'tan yanıt geldi
- Merkez'den döviz kuruna müdahale
- Kapalıçarşı'da esnaf intiharı
- Babacan ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Canlı yayında tek tek anlattı
- Erdoğan'ın yeni gözdesi belli oldu
- Erdoğan konuştu, dolardan tarihi zirve