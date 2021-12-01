Rusya'daki Gamaleya Enstitüsü'nden yeni aşı açıklaması

01 Aralık 2021 Çarşamba, 11:49

Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Şimdiye kadar yaklaşık 150 bin doz ürettik. Yıl sonuna kadar 200-250 bin dozu sivil dolaşıma sunmayı planlıyoruz” dedi.

Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, kasım sonunda 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere geliştirilen Sputnik M Covid-19 aşısının tescil edildiğini duyurmuştu.

SPUTNIK V ONAY ALAMAMIŞTI

Covid -19'a karşı ilk aşı geliştiren ülkelerden olan Rusya'nın Sputnik V aşısı, AB sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasında yer almamıştı.

Aşının etkili olduğunu savunan Rus yetkililer karara tepki göstermiş, AB'den de bu yönde olumlu adımlar atılacağına yönelik sinyaller verilmişti ancak Sputnik V, aşı sertifikalarında geçerli sayılmamıştı.

Sputnik M'nin de aynı sonuçlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı dair yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

