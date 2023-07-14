Rusya'daki uranyum tesisinde meydana gelen kazada bir kişi öldü

Rusya'daki bir uranyum zengileştirme tesisinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Devlet nükleer şirketi Rosatom, bölgede halk sağlığını tehdit eden bir durumun olmadığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 13:45
Rusya'daki uranyum tesisinde meydana gelen kazada bir kişi öldü
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Rusya'nın kuzeyindeki Ural Federal Bölgesi'ndeki Rosatom tesisinde, bir kaza yaşandı. Uranyum tesisinde meydana gelen kazada, bir kişi öldü. Rusya'nın devlet nükleer şirketi Rosatom, "olayın bölgedeki insanların sağlığı için herhangi bir tehdit oluşturmadığını" söyledi.

Tesisin üretim bölümü müdür yardımcısı Yuri Mineyev, içerisinde kullanılmış uranyum hekzaflorür maddesi bulunan bir silindirde "basınç kaybı" meydana geldiğini belirtti. Mineyev, sahadaki ve çevredeki radyasyon seviyelerinin normal olduğunu söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Mineyev, kullanılan kimyasalın kullanılmış halinin doğal uranyumdan daha az radyoaktif olduğunu ve insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını açıkladı. 

Tesisin normal şekilde çalıştığını ifade eden Mineyev, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Novouralsk kenti sakinleri ya da fabrika personeli için herhangi bir tehlike söz konusu değil"

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi (Rosatom), Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu nükleer santralinin inşaasını "Yap-İşlet-Sahip Ol" modeliyle üstlenmiştir.


Rusya uranyum kaza

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