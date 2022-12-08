Rusya'dan ABD açıklaması: Toplantıları askıya aldık, sonlandırmadık

08 Aralık 2022 Perşembe, 09:37

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gündeme ilişkin İzvestiya gazetesine konuştu.

Sergey Ryabkov, "Stratejik İstikrar" ve "Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START)" konusundaki Rusya-ABD görüşmelerinin askıya alındığını, ancak sonlandırılmadığını söyledi.

Ryabkov, "Bunun doğru bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum, tam olarak duraklatıldı, sonlandırılmadı. Yeni START Anlaşması kapsamında ikili danışma komisyonu toplantısını erteledik, iptal etmedik. Toplantı için alternatif tarih konusunda bir fikrim yok" dedi.

Yeni START toplantısını erteleme kararının zor olduğunu belirten Ryabkov, "ABD'nin Ukrayna ve çevresindeki derinleşen ve giderek daha tehlikeli hale gelen müdahalesinin, bu toplantıyı şimdi yapıp yapmama konusundaki düşüncelerimiz üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu defalarca söylendi" ifadelerini kullandı.

"ABD, DİYALOG İÇİN OLGUNLUK GÖSTERMELİ"

Ryabkov, "Sonunda, bu aracın -Yeni START Antlaşması çerçevesindeki ikili danışma komisyonu- varlığından bu yana ilk kez, üzerinde sonuna kadar çalışacağımız konuların listesini kabul etmeden oturuma yaklaştık" diye konuştu.

Rusya'nın ABD ile stratejik istikrar diyaloğunda tek taraflı tavizler vermeyi düşünmediğini, ancak diyaloğu eşit ve dengeli bir temelde sürdürmeye hazır olduğunu belirten Ryabkov, "Eğer ABD, stratejik istikrar diyaloğunu yeniden başlatacak olgunluğa erişirlerse, biz de hazır olacağız. Bunun kolay olmayacağını biliyoruz, diyalog daha önce de zordu" dedi.