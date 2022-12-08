Scholz'dan Rusya'ya diyalog şartı: Ukrayna'daki savaşı durdurun
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'da silahların kontrolü konusunda Rusya ile konuşulması gerektiğini açıkladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gündeme ilişkin Funke gazetesine değerlendirmelerde bulundu.
Olaf Scholz, Avrupa'da silahların kontrolü konusunda Rusya ile konuşulmasını, ancak şu an Ukrayna'daki savaşın durdurulması gerektiğini söyledi.
Scholz, Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunarak, "İhtiyaç duyulan ilk şey Rusya'nın savaşı derhal durdurması ve askerlerini geri çekmesidir. Bu durumda Avrupa'nın güvenliğini nasıl sağlayabileceğimiz sorusunun ortaya çıkacağı doğrudur. Elbette Rusya ile Avrupa'da silahların kontrolü konusunu konuşmaya hazırız. Bunu savaştan önce de dile getirmiştik; bu pozisyonda değişen bir şey yok" dedi.
Almanya'nın, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirten Scholz, ancak Rusya ile NATO arasında bir çatışmaya izin verilmemesi gerektiğini yineledi.
Scholz, "Rusya ile NATO arasında doğrudan bir savaşı önlemek için her şeyi yapıyoruz. Böyle bir çatışmada tüm dünyada sadece kaybedenler olacaktır" dedi.
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