Rusya'dan ABD'ye: Laf kalabalığıyla geçiştirmeye çalışıyor

14 Şubat 2022 Pazartesi, 14:47

Rusya Federasyon Konseyi'nde senatörlere hitap eden Gacimagomedov, "ABD'nin sergilediği tutum, ABD'liler tarafından birçok kez uygulanan, Rusya-ABD stratejik istikrar diyaloğu kapsamında ya da çok uluslu Rusya-NATO Konseyi, AGİT formatlarında Rusya'yı ABD için öncelikli olmayan konularda uzun süreli müzakerelere çekerek Rus inisiyatiflerini 'laf kalabalığıyla geçiştirme' amacına işaret ediyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre; Gacimogamedov, ABD'nin gönderdiği cevap belgeleri analiz edildiğinde Washington'un Rusya'nın sunduğu anlaşma taslağı temelinde müzakere yürütmeye hazır olmadığını gösterdiğini vurguladı.

ABD'nin kendi değerlerinden ve yükümlülüklerinden taviz vermeyeceğini ve NATO için açık kapı politikasını sürdüreceğini kaydeden Gacimogamedov, Washington'un ABD'lilerin tabiriyle 'her devlete ittifak anlaşmaları da dahil kendi güvenlik metotlarını özgürce seçme, değiştirme hakkı veren Amerikan yaklaşımını' izlemeye devam edeceğini belirtti.