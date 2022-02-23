Son dakika: Joe Biden açıkladı: Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım

Son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2022 Çarşamba, 22:07
Son dakika: Joe Biden açıkladı: Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım
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