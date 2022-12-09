Rusya'dan Arktik uyarısı: ABD ve NATO askeri varlığını artırdı

09 Aralık 2022 Cuma, 16:26

Rus Donanması Kuzey Filosu Komutanı Aleksandar Moiseyev, "Arktik: Bugün ve Gelecek" forumunda konuştu.

Aleksandar Moiseyev, ABD ve NATO ülkelerinin Arktik bölgesindeki askeri faaliyetlerini artırdığını söyledi.

Moiseyev, "Kuzey Kutbu'nu potansiyel bir çatışma bölgesi olarak gören ABD ve NATO ülkeleri bölgedeki askeri faaliyetlerini artırdı... Stratejik istikrar ve güvenlik alanındaki olumsuz eğilimlerin arka planında, bölgedeki çatışma potansiyelinin artması bahanesiyle, Arktik bölgesinin militarizasyonu alanında pratik adımlar atılmaktadır" dedi.

Moiseyev, ABD ve NATO'nun Barents Denizi'nde savaş gemilerinin düzenli olarak tekli ve grup halinde devriye başlattığını belirterek, ABD Donanması'na ait nükleer enerjiyle çalışan çok amaçlı denizaltıların burada konuşlandığını aktardı.

Muharebe eğitim faaliyetlerinin "yoğunluğunda da istikrarlı bir artış" olduğunu ifade eden Moiseyev, "NATO'nun, Kuzey Kutbu'nda zaten gelişmiş bir altyapısı var... Aslında askeri altyapı tesisleri kurmak için daha fazla pratik adım atılıyor... Genel olarak, NATO birleşik kuvvetlerinin askeri varlığının genişlemesi yerleşik bir gerçektir ve ittifakın, Kuzey Kutbu'nda Rusya'yı caydırmak için askeri ve kuvvet araçları oluşturmaya yönelik pratik eylemlere geçişini göstermektedir" diye konuştu.