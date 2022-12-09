Rusya'dan ABD çıkışı: İlişkiler içler acısı bir durumda
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD ile Rusya arasında son dönemdeki ilişkilerin içler acısı bir durumda olduğunu açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gündeme ilişkin konuştu.
Dmitry Peskov, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin hala vahim bir durumda olduğunu söyledi.
Peskov, Rus Viktor Bout ile Amerikalı Brittney Griner'in takas edilmesinin Rusya ile ABD arasındaki krizden çıkışa yönelik bir adım olduğu sonucuna varmanın yanlış olduğunu dile getirdi.
Peskov, "Müzakerelerde sadece mübadele konusu ele alındı. Bunun ikili ilişkilerde yaşadığımız krizden çıkışa yönelik bir adım olabileceği gibi varsayımsal bir sonuca varmak herhalde yanlış olur. Hayır, ikili ilişkiler üzücü bir durumda kalmaya devam ediyor" dedi.
NE OLMUŞTU?
Rusya ile ABD arasında yapılan tutuklu takasında serbest bırakılan; Rus silah kaçakçısı olduğu belirtilen Viktor Bout, Moskova'ya geldi.
Bout, ABD ile Rusya arasında dün Abu Dabi Havalimanı'nda yapılan tutuklu takası kapsamında, ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner’a karşılık serbest bırakılmıştı.
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