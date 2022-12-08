Rusya'dan Ukrayna'ya uyarı: ABD, bir saray darbesi hazırlığında

08 Aralık 2022 Perşembe, 15:51

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maria Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland'ın Kiev'de görünmesinin tesadüfi olmadığını, bir "saray darbesi" planlandığını ileri sürdü.

Zaharova, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kıdemli müsteşarlarından Bayan Nuland 4 Aralık'ta Kiev'i ziyaret etti. Amerikalı bir denetçinin Ukrayna'ya gelip durumu denetlemesi, ateşin hala yanmaya devam edip etmediğini görmesi ya da daha fazla yakacak odun ekmesi normaldir. Tabii ki onlar da görünüşe göre suç mahalline çekilmiş durumdalar" dedi.

Nuland'ın, Kiev ziyaretinin Ukrayna için "trajik bir kargaşanın habercisi" olduğunu öne sürerek, "Ukrayna'daki iktidar çevrelerinde Batı yardımlarının dağıtımı konusundaki anlaşmazlıkların tırmandığı bir dönemde Kiev'de ortaya çıkması kesinlikle tesadüfi değildir. Bir saray darbesinin ya da bazı personel değişikliklerinin yeniden düşünülüyor olması imkansız değildir. Bence Washington'un sabrını defalarca test eden Zelenski rejiminin düşünmesi gereken çok şey var" diye konuştu.

Zaharova, Nuland'ın, 2014'te Ukrayna'da yaşanan darbe girşiminde rol aldığını belirterek, "Elbette bunun arkasında her şeyden önce ABD ve Avrupa kıtasında ABD ile birlikte hareket eden ülkeler ve siyasi güçler vardı.... Ardından Washington, Ukrayna'nın içişlerine pervasızca müdahale etti ve kitlesel protestoları sadece elle yönetti" ifadelerini kullandı.