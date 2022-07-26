Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı yarı yarıya düşecek
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki bir türbinin daha bakıma alınacağını duyurarak, Avrupa'ya doğalgaz akışının 33 milyon metreküpe düşeceğini açıkladı.
Geçen hafta bazı türbinlerdeki bakımların sona ermesiyle Avrupa'ya tekrar 67 milyon metreküp doğalgaz sağlamaya başlayan Rus devlet enerji şirketi Gazprom, yeni bakımlar nedeniyle doğalgaz sevkiyatının yarı yarıya düşeceğini duyurdu.
Gazprom tarafından yapılan açıklamada, "Bakımlar öncesi revizyonlar arasındaki sürenin sona ermesiyle bağlantılı olarak Rostekhnadzor (Güvenlik Sertifikası) talimatlarına göre ve motorun teknik durumu dikkate alınarak, Gazprom, Portovaya CS'de başka bir Siemens doğalgaz türbini motorunun çalışmasını durduruyor" denildi.
Açıklamada, 27 Temmuz sabahı 07.00'de başlayacak çalışmalar neticesinde Kuzey Akım'dan doğalgaz sevkiyatının 67 milyon metreküpten 33 milyon metreküpe düşeceği belirtildi.
GAZ AKIŞI DAHA ÖNCE DE BAKIM NEDENİYLE YARIYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Geçen ay sonunda Kuzey Akım boru hattındaki bazı türbinler Alman Siemens firması tarafından bakım için Kanada'ya gönderilmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını öne süren Kanada, bu türbinleri önce Alman firmasına teslim etmemişti.
Hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından Kanada'ya yapılan müracaatlar ve baskılar sonucunda Kanada türbinleri göndermiş ve geçtiğimiz haftalarda yapılan 10 günlük bakım çalışması nedeniyle boru hattından Avrupa'ya gaz akışı yarı yarıya düşürülmüştü.
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