Rusya'dan Batılı ülkelere uyarı: Benzeri görülmemiş gerilim
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin, Ukrayna'ya asker gönderme isteğinin "benzeri görülmemiş gerilim" olduğunu belirterek, "Bu, özel dikkat ve önlem gerektiriyor" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, güncel konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Fransa ve ABD temsilcilerinin, Ukrayna'ya asker gönderme isteğiyle ilgili açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Bu aslında, NATO askerlerini, Rus askerlerinin karşısına çıkarmaktır. Bu, tamamen benzeri görülmemiş yeni gerilim. Elbette bu, özel dikkat ve önlem gerektiriyor" ifadesini kullandı.
Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın, "Ukrayna'nın Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu" yönündeki açıklamasının da "tehlikeli söylem" olduğunu kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi tutuklandı
- Asla anlaşamayan burç grupları hangileridir?
- Dünyanın en iyi havalimanı seçildi!
- Erdoğan mülakata kızdı!
- Fabrikadan açıklama geldi!
- Baba, anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
- İTO seçimleri sona erdi
- MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
- Galatasaray'dan zirve yarışında farklı galibiyet!
- Özgür Özel, Deniz Gezmişlerin anmasına katılacak