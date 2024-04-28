Rusya'dan Batı'ya rest: Dondurulan Rus varlıklarına karşılık yeni bölgeleri vermeyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı basınında yer alan "yeni bölgelerin geri alınması için Rus varlıklarına dokunulmaması" yönelik önerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 17:10
Rusya'dan Batı'ya rest: Dondurulan Rus varlıklarına karşılık yeni bölgeleri vermeyeceğiz
Abone Ol google-news

ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Almanya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek ve Rusya'yı Ukrayna topraklarının bir kısmını bırakmaya teşvik etmek için dondurulmuş Rus varlıklarına dokunmamayı ve onları müzakerelerde bir koz olarak kullanmayı savunduğu ifade edilmişti.

WSJ'nin haberinde yer alan 'Alman bakış açısı' hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, "Orada kimin neyi savunduğunu bilmiyorum ancak varlıklar topraklarla takas edilmeyecek. Anavatanımızı pazarlık konusu yapmıyoruz" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, bununla beraber Rus varlıklarına dokunulmaması gerektiği, aksi takdirde Batı'nın hırsızlığına sert bir tepki verileceği uyarısında bulunan Zaharova, "Batı'daki pek çok kişi bunu halihazırda anladı. Ama maalesef herkes değil" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın bu yönde bir adım atması halinde varlıklarını Batılı ülkelerde tutan yabancı ülkelerin ve devletlerin yeni yatırımlar yapmadan önce 10 kez düşüneceğinin altını çizerek "Güvenilirlik ortadan kalkıyor. Güvenilirlik aptalca ve kötü düşünülmüş bir kararla bir gecede ortadan kaybolur. Geri kazanılması ise onlarca yıl, hatta daha uzun süre alır" demişti.


Rusya haberleri Ukrayna haberleri

İlgili Haberler

Avrupa Parlamentosundan AB'ye çağrı:

Avrupa Parlamentosundan AB'ye çağrı: "Rusya seçimlere müdahale ediyor"
NATO'dan bir ilk: Fiilen Rusya'ya karşı yapıyoruz

NATO'dan bir ilk: Fiilen Rusya'ya karşı yapıyoruz
Rusya'dan BMGK tepkisi: Tasarıyı veto etti

Rusya'dan BMGK tepkisi: Tasarıyı veto etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk açıklama: 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk açıklama: 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
Dderbisinde sakatlanmıştı: İsmail Yüksek’in tedavi süreci başladı!

Dderbisinde sakatlanmıştı: İsmail Yüksek’in tedavi süreci başladı!
Metin Külünk'ten Mehmet Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı: 'Çok ciddi kızgınlık ve öfke var...'

Metin Külünk'ten Mehmet Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı: 'Çok ciddi kızgınlık ve öfke var...'
Erman Toroğlu’ndan olay benzetme: Suni çimi şişme kadına benzetti!

Erman Toroğlu’ndan olay benzetme: Suni çimi şişme kadına benzetti!
Polis meslektaşlarına ateş etti

Polis meslektaşlarına ateş etti
Antalya’da trafik cinayeti: Eşi ve kızının gözü önünde katledildi!

Antalya’da trafik cinayeti: Eşi ve kızının gözü önünde katledildi!
Özgür Özel kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu açıkladı: 'İş bulursa kendi bulur...'

Özgür Özel kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu açıkladı: 'İş bulursa kendi bulur...'
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu