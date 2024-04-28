Rusya'dan Batı'ya rest: Dondurulan Rus varlıklarına karşılık yeni bölgeleri vermeyeceğiz

Yayınlanma: 28.04.2024 - 17:10

Güncelleme: 28.04.2024 - 17:10

ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Almanya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek ve Rusya'yı Ukrayna topraklarının bir kısmını bırakmaya teşvik etmek için dondurulmuş Rus varlıklarına dokunmamayı ve onları müzakerelerde bir koz olarak kullanmayı savunduğu ifade edilmişti.

WSJ'nin haberinde yer alan 'Alman bakış açısı' hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, "Orada kimin neyi savunduğunu bilmiyorum ancak varlıklar topraklarla takas edilmeyecek. Anavatanımızı pazarlık konusu yapmıyoruz" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, bununla beraber Rus varlıklarına dokunulmaması gerektiği, aksi takdirde Batı'nın hırsızlığına sert bir tepki verileceği uyarısında bulunan Zaharova, "Batı'daki pek çok kişi bunu halihazırda anladı. Ama maalesef herkes değil" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın bu yönde bir adım atması halinde varlıklarını Batılı ülkelerde tutan yabancı ülkelerin ve devletlerin yeni yatırımlar yapmadan önce 10 kez düşüneceğinin altını çizerek "Güvenilirlik ortadan kalkıyor. Güvenilirlik aptalca ve kötü düşünülmüş bir kararla bir gecede ortadan kaybolur. Geri kazanılması ise onlarca yıl, hatta daha uzun süre alır" demişti.