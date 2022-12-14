Rusya'dan ilhak açıklaması: Öncelikli hedef Donbas halkının korunması olacak

14 Aralık 2022 Çarşamba, 14:30

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Çernigiv ve Odessa bölgelerinin Rusya’ya katılıp katılmayacağına yönelik bir soruya, “Bu halkın tercihine, kararına bağlı. Öncelikli hedef Donbas halkının korunmasıdır. Donetsk’te zorlu bir durum var ve askerlerimiz buna odaklanmış durumda” yanıtını verdi.

Rusya ile Ukrayna arasında Noel veya yılbaşı dönemine yönelik bir ateşkes yapılmasının ise planlanmadığını belirten Peskov, “Hayır, kimseden böyle bir teklif gelmedi ve bu konu gündemimizde yok” dedi.

Peskov, dün yaptığı açıklamada, barış görüşmeleri için Ukrayna’nın “gerçekleri” kabul etmesi gerektiğini belirterek, “Bu gerçekler, Rusya’ya yeni bölgelerin katıldığına işaret ediyor” ifadesini kullanmıştı.

Ukraynalı yetkililer ise barış görüşmeleri için Rus askerlerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep ediyor.