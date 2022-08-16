Rusya'dan Kırım açıklaması: Patlamanın nedeni sabotaj
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Patlamanın nedeni sabotaj" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’ın Canköy yerleşim alanı kırsalındaki Mayskoye köyü yakınlarında bulunan Rus askeri birliğinin geçici mühimmat deposunda yaşanan patlamayla ilgili detayları paylaştı.
Mühimmat deposundaki patlamanın, Ukrayna tarafından yapılan saldırı sonucu meydana geldiğini doğrulayan bakanlık, durumu "sabotaj"olarak nitelendirdi.
Bakanlık ayrıca ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "16 Ağustos sabahı Cankoy yerleşimi yakınlarındaki askeri depo, sabotaj sonucunda hasar gördü. Askeri depodaki patlama sırasında elektrik iletim hatları, elektrik santrali, demiryolu hattı, konut binaları ve bazı sivil altyapı alanlarında da hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın sonunda, ciddi bir yaralanmanın bulunmadığı ve patlamanın yol açtığı enkazın kaldırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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