Rusya'dan Kursk Nükleer Güç Santrali tedbiri: Araç geçişlerini kısıtladı

Rusya’nın Kursk Bölgesi Valisi Aleksey Simirnov, Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) bölgesinde araç geçişlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Rusya'dan Kursk Nükleer Güç Santrali tedbiri: Araç geçişlerini kısıtladı
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AA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 17:04

Rusya’nın Kursk Bölgesi Valisi Aleksey Simirnov, yazılı açıklamasında, Kursk’ta Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle terörle mücadele durumu ilan edildiğini anımsattı.

Bölgede ilave güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildiğini belirten Simirnov, Kursk NGS bölgesinde araç geçişlerinin kısıtlandırıldığını, geçişlerin civardaki yerleşim yerlerine yönlendirileceğini kaydetti.

Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, 27 Ağustos’ta bölgeye yaptığı ziyarette, “Kursk’ta nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" demişti.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, 3 Eylül’de yaptığı açıklamada, Kursk NGS çevresinde saldırıların sürdüğünü açıklamıştı.


Etiketler: #Rusya #nükleer enerji

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