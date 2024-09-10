Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: 'Donetsk'te yerleşim birimleri kontrol altına alındı'

Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:03

Güncelleme: 10.09.2024 - 12:03

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Gruplarına bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Galitsınovka, Grigorovka, Krasnogorovka ve Vodyanoye yerleşim birimlerini kurtardı" ifadesine yer verildi.

1 EYLÜL'DEN BU YANA 10 BİRİM KONTROL ALTINDA

Son 24 saatte 175 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Fransız yapımı Hammer ve ABD yapımı HIMARS füzelerinin de havada önlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 341 İHA, 579 hava savunma füze sistemi, 17 bin 980 tank ve zırhlı araç, 1449 çok namlulu roketatar, 14 bin 415 obüs ve havan topu ile 25 bin 868 özel askeri araç imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Rus ordusu, Donetsk bölgesinde 1 Eylül'den bu yana 10 yerleşim birimini kontrol altına aldı.