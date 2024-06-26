Rusya'dan Kuzey Kore'ye tren seferleri başlıyor

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki 4 yıl önce durdurulan doğrudan tren seferleri, temmuz ayında yeniden başlıyor.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:21
Rusya'dan Kuzey Kore'ye tren seferleri başlıyor
Abone Ol google-news

Rusya ve Kuzey Kore arasında haziran ayının ortalarında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın imzalanmasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler gelişiyor.

Rusya, korona virüs salgını nedeniyle durdurulan Kuzey Kore’ye direkt tren seferlerinin 4 yıl aradan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.

24 YIL ARADAN SONRA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Temmuz ayında başlayacak seferlerin Vladivostok şehri ile Kuzey Kore’nin Rason limanı arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya’nın Kuzey Kore sınırındaki Primorsky Krayı Valisi Oleg Kozhemyako, “Vladivostok’ta trene binen yolcular doğrudan Kuzey Kore’ye gelecek; oradaki güzelliğin, doğanın ve kültürün tadını çıkaracak, gelenek ve görenekleri tanıyacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra haziran ayında Kuzey Kore’yi ziyaret ederek, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile bir araya gelmişti.


Rusya haberleri Kuzey Kore haberleri tren haberleri

İlgili Haberler

Kuzey Kore-Rusya anlaşmasını hedef aldı: Tarihin akışına aykırı

Kuzey Kore-Rusya anlaşmasını hedef aldı: Tarihin akışına aykırı
Rusya-Kuzey Kore ittifakı dünya için ne anlam ifade ediyor?

Rusya-Kuzey Kore ittifakı dünya için ne anlam ifade ediyor?
Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'a gitti

Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'a gitti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler