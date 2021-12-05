Rusya'dan NATO keşif uçağıyla ilgili 'Karadeniz' iddiası
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), NATO'ya ait keşif uçağının sivil uçak rotaları üzerinden uçtuğunu ileri sürdü.
Rusya, NATO keşif uçağının Karadeniz'de sivil uçak rotaları üzerinden uçtuğunu iddia etti. Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, NATO'ya ait CL-600 tipi keşif uçağının, 3 Aralık'ta Karadeniz'in açık sularında 9 bin 200 metre yükseklikte uçuş yaparak, sivil uçaklar için belirlenen hava trafik rotası üzerinden uçtuğu belirtildi.
Söz konusu keşif uçağının, uyarılara yanıt vermediği ifade edilen açıklamada, "NATO uçaklarının Karadeniz bölgesi dahil Rusya'nın sınırlarına yakınlarında yoğunluğunun artması, sivil uçaklar için tehlikeli olayların yaşanması risklerini yaratmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Rus hava yolu şirketi Aeroflot da 3 Aralık'ta Tel Aviv-Moskova seferi yapan "?330-300" tipi yolcu uçağının, uçtuğu yüksekliği değiştirme talimatı aldığını açıkladı. Bunun, başka bir uçağın, aynı rota üzerinden geçiş yapması nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- Doların yeni zirvesini tarih vererek açıkladı
- O fotoğraf savcının önüne kondu
- Kılıçdaroğlu: 'Göndereceğiz onu'
- Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
- Valilikten CHP'nin Mersin Mitingi'ne dair iddia
- Metin Feyzioğlu’na istifa çağrısı
- AKP'de 'asgari' çıkmazı
- Barolar Birliği’nde Metin Feyzioğlu devri bitiyor mu?
- Fransa ve BAE'den tarihi silah anlaşması
- Yolda milyonluk kolye buldu: Sahibinin sözleri şoke etti