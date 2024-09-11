Meksika'da yargı reformu protestosu: Yüzlerce kişi Senato binasına girdi
Meksika'da, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un önerdiği yargı reformunu protesto eden göstericiler, reforma ilişkin yapılan görüşme sırasında Senato binasına girdi.
Güvenlik güçlerini aşarak Senato binasını basan yüzlerce protestocu, Meksika bayrakları ve yargı reformuna karşı pankartlar taşıdı.
Reformun tartışıldığı toplantı salonuna slogan atarak giren protestocular, senatörlere reformun kabul edilmemesi çağrısında bulundu.
Meksika'da hakimler, 22 Ağustos'ta, Obrador'un önerdiği yargı reformuna tepki olarak süresiz grev başlatmış, bu nedenle ülke genelindeki mahkemelerin "acil" davalar dışında 21 Ağustos itibarıyla süresiz olarak askıya alındığı açıklanmıştı.
Hakimlerin grevinin, reform iptal edilene kadar veya Kongre ortak bir karar için yargıyla iletişim kurana kadar süreceği bildirilmişti.
Devlet Başkanı Obrador'un önerdiği yargı reformu, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini, adayların da Kongre ve yargı tarafından sunulmasını kapsıyor.
Analistler, yargıçlar ve uluslararası gözlemciler ise bu durumun mahkemeleri az tecrübeli ve siyasi olarak önyargılı yargıçlarla dolduracağından endişe ediyor.
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