Meksika'da yargı reformu protestosu: Yüzlerce kişi Senato binasına girdi

Meksika'da, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un önerdiği yargı reformunu protesto eden göstericiler, reforma ilişkin yapılan görüşme sırasında Senato binasına girdi.

Meksika'da yargı reformu protestosu: Yüzlerce kişi Senato binasına girdi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 12:14

Güvenlik güçlerini aşarak Senato binasını basan yüzlerce protestocu, Meksika bayrakları ve yargı reformuna karşı pankartlar taşıdı.

Reformun tartışıldığı toplantı salonuna slogan atarak giren protestocular, senatörlere reformun kabul edilmemesi çağrısında bulundu.

Meksika'da hakimler, 22 Ağustos'ta, Obrador'un önerdiği yargı reformuna tepki olarak süresiz grev başlatmış, bu nedenle ülke genelindeki mahkemelerin "acil" davalar dışında 21 Ağustos itibarıyla süresiz olarak askıya alındığı açıklanmıştı.

Hakimlerin grevinin, reform iptal edilene kadar veya Kongre ortak bir karar için yargıyla iletişim kurana kadar süreceği bildirilmişti.

Devlet Başkanı Obrador'un önerdiği yargı reformu, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini, adayların da Kongre ve yargı tarafından sunulmasını kapsıyor.

Analistler, yargıçlar ve uluslararası gözlemciler ise bu durumun mahkemeleri az tecrübeli ve siyasi olarak önyargılı yargıçlarla dolduracağından endişe ediyor.


Etiketler: #Meksika #Protesto

İlgili Haberler

Meksika mutfağının enfes lezzeti: Chochoyotes tarifi

Meksika mutfağının enfes lezzeti: Chochoyotes tarifi
'Meksika'nın son 20 yılından sorumlu...' Ünlü uyuşturucu baronu ABD'de serbest bırakıldı!

'Meksika'nın son 20 yılından sorumlu...' Ünlü uyuşturucu baronu ABD'de serbest bırakıldı!
Meksika'dan ABD ve Kanada kararı: Büyükelçileriyle ilişkileri askıya aldı

Meksika'dan ABD ve Kanada kararı: Büyükelçileriyle ilişkileri askıya aldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler