Kremlin duyurdu: Rusya'dan nükleer saldırı tatbikatı
İsrail-Filistin hattında gerilim tırmanırken Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, ülkede kara, hava ve deniz unsurlarıyla misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatının yapıldığı bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yöntemiyle takip ettiği tatbikatta, kara, deniz ve hava unsurlarına ait nükleer caydırıcılık silahlarının kullanıldığı belirtildi.
Tatbikatta balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığına işaret edilen açıklamada, fırlatmaların Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezinden kontrol edildiği kaydedildi.
Açıklamada, tatbikatta Yars kıtalararası balistik ve Sineva balistik füzelerinin kullanıldığı belirtildi.
Rus devlet televizyonlarında da yayınlanan tatbikat görüntülerinde, Putin’e rapor verdiği görülen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Tatbikat, düşmanın bir nükleer saldırısına misilleme olarak büyük bir nükleer saldırı gerçekleştirme görevlerini uygulamayı içermektedir.” ifadesini kullandı.
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