Rusya'dan Polonya'ya düşen füzeyle ilgili açıklama

16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:47

Ukrayna sınırında bulunan Polonya’ya bağlı bir kasaba olan Przewodów’a 2 adet füze düştü. İki kişinin öldüğü saldırı sonrası açıklamalar art arda geldi. Füzenin nereden fırlatıldığı tartışma konusu oldu. Ülkeler ve liderlerden farklı açıklamalar geldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Füzeyi kimin ateşlediğine ilişkin kesin delil yok. Soruşturmalar sürüyor. Müfettişler bu konuyu açıklığa kavuşturacaktır. Büyük olasılıkla, Rus yapımı bir füzeydi ancak şu anda hepsi hala araştırılıyor" açıklamasını yaptı.

Polonya askeri birliklerinin savaşa hazır olma durumunun artırılacağı açıklandı. Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ZELENSKİ: ORTAK GÜVENLİĞE YÖNELİK BİR RUS SALDIRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus füzelerinin Polonya topraklarına isabet ettiğini iddia ederek, "NATO'nun topraklarına füze fırlatılması ortak güvenliğe yönelik bir Rus saldırısıdır" dedi. Rus füzelerinin Polonya topraklarına da isabet ettiğini ileri süren Zelenski, Ukrayna olarak Polonya'nın yanında olduklarının altını çizdi ve şöyle devam etti:

"Terör, ulusal sınırlarımızla sınırlı kalmıyor. Rus füzeleri Polonya'yı vurdu. Ukrayna, kaç kez terör devletinin ülkemizle sınırlı kalmayacağını, Rus terörünün daha da ileri gitmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Rusya cezasız kaldığını ne kadar uzun süre hissederse Rus füzeleri herkes için o kadar fazla tehdit olacaktır. NATO'nun topraklarına füze fırlatılması, bu ortak güvenliğe yönelik bir Rus füze saldırısıdır. Bu çok önemli bir tırmanış. Harekete geçmeliyiz."

RUSYA: HİÇBİR SALDIRI YAPILMADI, OLAY KASITLI PROVOKASYON

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Polonya topraklarına düşen füzeyle ilgili değerlendirmelere yer verildi. Açıklamada, söz konusu füzenin Rusya'ya ait olmadığının altı çizildi:

"Saldırılar sadece Ukrayna topraklarına düzenlendi. Ukrayna-Polonya sınırına 35 km’den yakın alanlara saldırı gerçekleşmedi. Polonya’da bulunan enkazın fotoğrafları kalıntıların Ukrayna’ya ait s-300’lere ait olduğunu gösteriyor. Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır"

Öte yandan Reuters’a konuşan NATO kaynağı, ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 ve NATO partnerlerini Polonya’daki patlamalara Ukrayna Hava Savunma füzelerinin sebep olduğu konusunda bilgilendirdiğini söyledi.