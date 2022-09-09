Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması

Rusya, tahıl koridoru anlaşmasında Batı'yı suçladı. Anlaşmanın kötü bir şekilde uygulandığın belirtti.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 12:48
Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Karadeniz tahıl anlaşmasının kötü bir şekilde uygulandığını ve anlaşmanın uzatılmasının nasıl uygulandığına bağlı olduğunu açıkladı.

RIA haber ajansına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracını sağlayan tahıl koridoru anlaşmasının Batılı ülkeler tarafından amacı dışında kullanıldığını ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.


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