Metroda Suriyeli çocuğa saldıran şahıs gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da metroda Suriyeli çocuğa şiddet uygulayan kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul’da M2 metrosunda çiçekli saç tokası satan çocuğa, bir kişinin şiddet uyguladığı görüntüler gündem oldu. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan D.A., isimli şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
“Sosyal medyada yer alan ve metroda “yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan” şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet uygulayanın ise 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez.”
Sosyal medyada yer alan ve metroda “yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan” şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 29, 2024
Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet… pic.twitter.com/Q1cA8eMC77
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin'in ağabeyi kendi kendini ısırmış!
- Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı
- Vaniköy’deki araziyi sahibinden dinleyin!
- Metrobüs kazasında yeni gelişme
- Ünlü oyuncunun oğlu ömür boyu hapis cezası aldı!
- İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama
- Vergi rekortmeni listesinin 73 ismi açıklanmadı
- Husiler, yanan petrol gemisi için karar verdi
- Erdoğan'ı işaret etti!
- Türkiye Araplaştırılıyor mu?