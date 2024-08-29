Metroda Suriyeli çocuğa saldıran şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da metroda Suriyeli çocuğa şiddet uygulayan kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 19:44
Metroda Suriyeli çocuğa saldıran şahıs gözaltına alındı
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İstanbul’da M2 metrosunda çiçekli saç tokası satan çocuğa, bir kişinin şiddet uyguladığı görüntüler gündem oldu. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan D.A., isimli şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Yerlikaya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medyada yer alan ve metroda “yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan” şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet uygulayanın ise 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez.”


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