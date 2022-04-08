Rusya'dan Türkiye kararı: Gıda kapıları açılıyor

08 Nisan 2022 Cuma, 09:56

Rusya Federasyonu Hayvan ve Bitki Karantina Servisi Rosselkhoznadzor heyetinin Antalya’da sera ve paketleme tesislerinde inceleme yapmalarının ardından Rusya, bazı yaş meyve sebze ürünlerinde koyduğu yasağı kaldırdı.



Rusya’nın bu kararından sonra moral bulan ihracatçılar, Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı’nın bu bildirimi karantina müdürlükleri ile ihracatçılara iletmelerini bekliyor. Diğer yandan incelemeler yapmak üzere Antalya’da bulunan Rus heyet, dün de Demre’de görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet Antalya’daki temaslarına devam ediyor.

BİBER HATIRLATMASI

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Başkan Yardımcısı Karmazin Anton Pavlovich yönetiminde 7 kişilik Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi Rosselkhoznadzor heyetinin Antalya’ya geldiğini bildirdi. Rus heyetinin Antalya merkez ve Demre ilçesinde sera üretim alanları ile paketleme tesislerinde inceleme yaptığını belirten Çavuşoğlu, Rusya’nın daha önce Antalya ve İzmir bölgelerinden domates ve biber alım yasağını kaldırdığını anımsattı.

Rus heyetinin incelemelerinden sonra Rusya’nın Türkiye’den satın aldığı kabak, patlıcan, nar, biber, üzüm, greyfurt ve portakalda da yasağı kaldırdığını ifade eden Çavuşoğlu, ‘’Artık Bizim Tarım Bakanlığımızın Rusya tarafından bildirilen kararı Karantina Bölge Müdürlükleri ile İhracatçılara iletmelerini bekliyoruz’’ dedi.

RESMİ TEBLİGAT BEKLİYOR

Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı yasakları kaldırmaya yönelik attığı adımların Batı Akdenizli yaş meyve sebze ihracatçılarını heyecanlandırdığına dikkat çeken Ümit Mirza Çavuşoğlu, şöyle devam etti: ‘’Yaş meyve sebze ihracatçıları yasağın resmi olarak kalktığını ve ürünlerin serbest bir şekilde Rusya’ya gidebileceğine yönelik tebligatın yapılmasını bekliyor. İhracatçılar, kapıların açılmasıyla birlikte eski iş bağlantılarının kısa sürede kurularak, sevkiyatların başlayabileceğini ve Türkiye ekonomisine ciddi oranda döviz girdisi sağlanabilecek.

Domates, biber, kabak, patlıcan, nar, biber, üzüm, greyfurt ve portakalda yasağın kalktığının Rusya tarafından dile getirildiğini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, “Antalya’da çalışmalar gerçekleştiren Rus heyet ile görüşmeler gerçekleştirdik. Rus heyeti, yasağın tüm yaş meyve sebze ürünlerinde kaldırıldığını açıkladı. Konuyla ilgili resmi yazının Rusya tarafından ülkemize gönderildiğini bildirdiler. Rusya’dan yasağın kalktığına dair resmi yazının gelmesi yaş meyve sebze ihracatçılarımızda büyük heyecan yarattı ve beklentileri artırdı” dedi.

"SEKTÖR ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNER"

Batı Akdenizli yaş meyve sebze ihracatçılarının Türkiye’den Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirmenin önünü açacak resmi yazıyı beklediklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Türkiye’den Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatının önünü açacak resmi yazının kısa süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. Sebze üretiminde yayla sezonu için geri sayım başladı. Üzüm, incir, kiraz, şeftali sezonu için de geri sayım başladı. İhracat bağlantıları için her gün çok önemli ve kalkar ve sektör eski günlerine geri döner" dedi.



