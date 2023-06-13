Suriye’de helikopter kazası: ABD askerleri yaralandı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:08

Güncelleme: 13.06.2023 - 11:08

Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu helikopter teknik bir arıza nedeniyle kaza yaptı.

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğu bölgesinde ABD askerlerini taşıyan helikopterin arızalanması sonucu kaza yaptığı ve 22 ABD askerinin yaralandığı belirtildi. Kaza olarak ifade edilen olayın nedeninin araştırıldığı ve herhangi bir düşman ateşinin bildirilmediği açıklandı.

ABD ordusunun Orta Doğu’daki operasyonlarını denetleyen Merkez Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, Pazar günü meydana gelen kazada 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı, 10 askerin bölge dışındaki hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

ABD birlikleri, Irak ve Suriye’de terör örgütü IŞİD'in yeniden canlanmasını önlemek için bölgede operasyonlarını sürdürüyor. Mart ayında, İran milislerinin koalisyon üslerine roket ve dron saldırıları düzenlemesiyle 1 ABD’li sözleşmeli personel hayatını kaybederken, 5 ABD vatandaşı yaralanmıştı.