Rusya'dan Türkiye'ye S-400 uyarısı: Üçüncü ülkelere devredilemez

Yayınlanma: 29.09.2024 - 13:31

Güncelleme: 29.09.2024 - 13:31

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin, Rusya'dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, silah tedarik sözleşmesinin bir parçası olan son kullanıcı sertifikasının varlığının, Türkiye'nin, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini Moskova'nın rızası olmadan başka ülkelere satmasına veya devretmesine imkân bırakmadığını söyledi.

Lavrov, “Silah sözleşmeleri son kullanıcı sertifikası paragrafını içeriyor. Son kullanıcı olarak bu silahları alan ülkeden bahseden böyle bir sertifika kapsamında teslim edilen ürünlerle başka bir şey yapmak için, bu silahları satan ülkenin rızasına ihtiyaç vardır” dedi.

Diğer tüm açılardan Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasıyla ilgili olarak “yorum yapacak bir şey olmadığını” belirten Lavrov, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deneyimli bir devlet adamı. Her konuda halkının ve ülkesinin çıkarları doğrultusunda karar verir.”

NE OLMUŞTU?

Yunan Kathimerini Gazetesi’nin iddiasına göre, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini devre dışı bırakması karşılığında, ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçakları programına geri alabileceği öne sürüldü.

MSB yetkilileri, bu tür haberlerin üçüncü ülkeler tarafından yapıldığını ve algı oluşturmayı amaçladığını belirterek, “Gerek S-400 gerekse F-35 konusunda Türkiye’nin ve ABD’nin tutumunda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

2019’da Rusya’dan alınan S-400 füze savunma sistemi nedeniyle ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı ve CAATSA yaptırımlarını uygulamaya başlamıştı.

