Rusya'dan 'Üçüncü Dünya Savaşı' çıkışı: Gönderdiğimiz sinyalleri duymadılar

Yayınlanma: 26.08.2023 - 15:34

Güncelleme: 26.08.2023 - 15:48

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin RT ve TASS'a konuştu.

Dmitry Medvedev, Rusya'nın Batı'daki rakiplerinin Moskova'dan gelen sinyalleri görmezden gelerek herkesi "Üçüncü Dünya Savaşı"na doğru ittiğini savundu.

Medvedev, "Açıkçası bu sinyalleri duymuş olsalardı kesinlikle daha iyi olurdu. Her halükârda dünya, Üçüncü Dünya Savaşı tehdidiyle yüzleşmek zorunda kalmazdı. Aslında rakiplerimizin herkesi aktif olarak zorladığı yer de burası" diye konuştu.

"UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMA RUSYA İÇİN BİR VAROLUŞ SÜRECİ"

Rusya'nın, 2008'de Gürcistan'ı işgal etmesinin ABD ve NATO müttefiklerine Moskova'nın endişelerini dinlemeleri gerektiği yönünde "güçlü bir sinyal" olması gerektiğini belirten Medvedev, "Sinyallerimizi duymadılar" ifadelerini kullandı.

Medvedev, Ukrayna'daki savaşı Rusya için "varoluşsal" olarak nitelendirerek, "Bu çatışma ülkemiz için varoluşsaldır, çünkü bu büyük bir tarihi devlet olarak var olup olmayacağımıza ya da ana rakiplerimizin etrafında dolaşan tüm bu melezler tarafından parçalanıp parçalanmayacağımıza dair bir seçimdir. Dolayısıyla bizim için bu bir varoluş tercihi, bu çatışma bu şekilde ele alınmalı" dedi.

"ABD KAZANIYOR, AVRUPA KAYBEDİYOR"

Şu anda Avrupalıların Rusya'dan gelen ucuz yakıt konusunda "cıvıldamadıklarını", çünkü "orkestra şefi ABD ile aynı koroda yer aldıklarını ve sadece orkestra şefinin onlara söylediği şarkıları söylediklerini" belirten Medvedev, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ABD kazanıyor, Avrupa kaybediyor ve tüm dünya gerilim içinde. Duruma bu projeksiyonla bakılırsa, bu tür bir çatışma bir dereceye kadar gezegen ölçeğinde bir çatışmaya, dünyalar çatışmasına, tüm gezegen için varoluşsal bir çatışmaya dönüşür ki şu anda pek çok siyaset bilimci ve politikacı bundan bahsediyor."