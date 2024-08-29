Rusya'dan Ukrayna açıklaması: 'Herhangi bir müzakere...'

Yayınlanma: 29.08.2024 - 11:13

Güncelleme: 29.08.2024 - 11:13

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Kursk'a yönelik saldırısının ardından Rusya'nın, Ukrayna ile herhangi bir müzakerede bulunmayacağını söyledi.

Zaharova, “Bu yılın Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iyi niyetli bir jest olarak diyebiliriz, oldukça gerçekçi teklifler ortaya koydu. Bu öneriler uzun vadeli ve adil bir çözüme yönelikti. Ancak, Zelenski'nin kriminal terörist rejimi, bana göre Rus tarafının en cömert önerilerini ciddi bir şekilde değerlendirmek yerine, Kursk'a ve sakinlerine yönelik kanlı bir terör saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırının Zelenski rejimi için intihar niteliğinde olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Zaharova, “Ukraynalı militanlar ve yabancı paralı askerler vahşet uyguluyor, sivilleri ve gönüllüleri vuruyor, sivil altyapıyı vuruyor, gazetecileri hedef alıyor ve nükleer enerji tesislerini tehlikeye atıyor. Peki, bu koşullar altında ne tür barış görüşmeleri olabilir ve kimlerle yapılabilir? Elbette Kiev'deki terörist rejimle barış görüşmeleri söz konusu olamaz” diye ekledi.

“RUSYA'YA EN FAZLA ZARARI VERMEKLE İLGİLENİYORLAR”

“Bu hukuksuzluğun Batı'nın tam göz yumması ve Kiev rejiminin terörist faaliyetlerini teşvik etmesiyle gerçekleştiğini” belirten Zaharova, şunları kaydetti:

“Ne Kiev'in, ne ABD'nin ne de NATO'daki yardakçılarının bir çözüme ihtiyacı olmadığı açıktır. Onlar, daha önce de söyledikleri gibi, Rusya'ya en fazla zararı vermekle ilgileniyorlar. Dolayısıyla bu durum herhangi bir çözümü geciktiriyor ve çatışmanın tırmanmasına katkıda bulunuyor.”

Terörizmin, “yayıldığı ve kökenleri Avrupa topraklarından gelen uluslararası bir terör hareketine dönüştüğü” uyarısında bulunan Zaharova, “Evet, gübreler Amerikalı ama toprak Avrupalı ve bu terörist filizler onun üzerinde ortaya çıktı ve şimdi tüm dünyaya yayılıyor. Kiev rejimi, şu anda gördüğümüz gibi Afrika kıtasına ulaşmış bir terör örgütüdür” diye konuştu.