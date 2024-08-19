Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı: 'Enerji, tempo, baskı ve kalite'

Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:27

Güncelleme: 19.08.2024 - 09:27

Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti ve ligde ikide iki yaptı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Adnan Dinçer: "Beşiktaş öyle bir ilk 45 dakika oynadı ki herkes büyük keyif aldı. Daha 1. dakikada gol yiyen Siyah-Beyazlılar, Immobile’nin ayağından ağları sarsıp 2-1 üstünlük kurdu. İtalyan forvet tam bir usta işi golcü. Ceza sahası içinde kaçırma ihtimali çok düşük. Semih ve Rashica’nın asistlerini de unutmayalım. Van Bronckhorst, takımına çok etkili bir ön alan baskısı yaptırdı. Beşiktaş’ın geçen haftaya oranla fizik gücünün çok arttığını söyleyebilirim.

Siyah-Beyazlılar bu tempoyu her maç sürdürürse durdurulması zor bir takım olur. Ancak ikinci yarının başında biraz fazla geriye çekilince Antalyaspor kısa sürede 2-2’yi buldu. Kartal bence savunmaya daha iyi çalışmalı. Çünkü arkaya atılan toplar hep tehlike oluşturuyor. Rafa Silva, Beşiktaş’ın bu sezon en önemli oyun aklı.

Hücumun her alanında olan, takımını atağa kaldıran, tüm bunlara ek gol de atan müthiş bir tecrübe... Yeni transfer Emirhan’ı stoper olmasına rağmen mecburen oynadığı sol bekte de beğendim. Al Musrati ve Gedson bitmeyen bir enerjiye sahip... Alex’li Antalyaspor futbol oynamaya çalışıyor, iyi bir kadroları var. İlerleyen haftalarda daha kaliteli hale gelirler." (Cumhuriyet)

"ENERJİ, TEMPO, BASKI VE KALİTE"

Güntekin Onay: "Goller ve skorun ötesinde Beşiktaş takımının coşkusu, takım halinde hareket etmesi taraftarı daha fazla mutlu etmiştir. Yeni transferlerden Emirhan Topçu da ilk kez Beşiktaş forması giymesine rağmen sol bek kendi pozisyonu olmamasına rağmen faydalı olacağını gösterdi. Rashica 2 asist ile yıldızlaşırken çalışkanlığı ile göz doldurdu. Semih de 2 maçtır çok kaliteli asistler yapıyor. Ancak hep skora katkı yapanlardan bahsettik, Gedson Fernandes için ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Gedson takıma çok yüksek bir dinamizm katıyor. Top kazanıyor, ikili mücadele kaybetmiyor. Topu süratle öne taşıyor ve müthiş dayanıklılığı ile sürekli oyunun içinde. Dün Güray Vural hariç Antalyaspor takımı da futbolu çirkinleştirmeden oynayarak puan almayı düşündü ve ligin devamı için olumlu sinyaller verdi. Giray’ın kırıcı tekmesi hariç sahada iyi niyetli ve bizleri futbola doyuran iki takıma da teşekkür etmek gerekiyor. Beşiktaş’ta 20 yaşındaki Cher Ndour’un harika asisti ile Muçi’nin son golü bulması da dar olduğu düşünülen kadroda bazı soru işaretlerine verilen pozitif bir cevap oldu." (Hürriyet)

"REAKSİYONUN KRALI"

Ali Ece: "Her daim şüpheci tayfa sezona çok iyi başlayan Beşiktaş’ın ilk golü yerse ne yapacağını çok merak ediyordu. Beşilktaş golü o kadar erken yedi ki adeta maça yenik başladı. Sonra da ilk golü yiyince neler yapabileceğini gösterdi: Antalya autu paslaşarak kullanır kullanmaz Giovanni hocanın Galatasaray maçında başarıyla uygulattığı organize presi yaptı. Rakibin uzun topla çıktığı ilk topta kafa topunu alır almaz hücumda alanı genişletti. Immobile’nin birinci sınıf usta bitirişi öncesi Rashica’nın asiste dönüşen ara pası da ayrı bir futbol lezzetiydi. Bu daha önceki üç cümlede yazdıklarım tam 7 dakika içinde gerçekleşti, buna reaksiyon kalibresi denir arkadaşlar! Beşiktaş golden sonra da gerekli reaksiyonu göstermeye devam etti." (Fanatik)

"ATLETİK, DİNAMİK VE GOLCÜ"

Attila Gökçe: "Skor tabelası kenarda dursun. Orada sayılar var. Önce sayılamayanları, ama hissedilenleri, düşündürenleri, güven ve endişe verenlere bakalım.Süper Lig’de geçen sezon dökülen haliyle taraftarları karamsarlığa ve kuşkuya düşüren Beşiktaş, kendini yenilemiş… Ruhunu tazelemiş. Aktif, dinamik, canlı ve heyecanlı kimliğiyle kuşkuyu coşkuya çevirmiş.Temel nedenler var tabii… Çok koşuyorlar. Yardımlaşıyorlar. Oyun alanını küçülterek, takım boyunu kısaltarak oynuyorlar. Savunmanın santra yuvarlağına kadar çıkması, yenilenmenin en somut göstergesi.Elbette çabuk oyunda arızalar çıkıyor. Topu kaptırıyorlar... Ama kaybettikleri topu çok çabuk geri kazanıyorlar." (Milliyet)