Rusya’dan yeni hamle! Karayolu taşımacılığına yollar kapandı

Rus hükümeti, dost olmayan ülkelerin karayolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarını yasakladı.

AA
01 Ekim 2022 Cumartesi, 21:55
Rusya’dan yeni hamle! Karayolu taşımacılığına yollar kapandı
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, dost olmayan ülkelerin karayolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarına artık izin verilmeyecek.

Çeşitli gıda, giyim ve teknolojik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzemeler yasaktan muaf tutuldu.

AB DE AYNI KARARI ALMIŞTI

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya’nın kara yolu taşımacılığında Avrupa topraklarının kullanılmasına yönelik çeşitli kısıtlama kararları almıştı. 


Mihail Mişustin Rusya Avrupa avrupa birliği

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