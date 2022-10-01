Rusya’dan yeni hamle! Karayolu taşımacılığına yollar kapandı
Rus hükümeti, dost olmayan ülkelerin karayolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarını yasakladı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, dost olmayan ülkelerin karayolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarına artık izin verilmeyecek.
Çeşitli gıda, giyim ve teknolojik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzemeler yasaktan muaf tutuldu.
AB DE AYNI KARARI ALMIŞTI
Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya’nın kara yolu taşımacılığında Avrupa topraklarının kullanılmasına yönelik çeşitli kısıtlama kararları almıştı.
Video Haberler
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- Dehşete düşüren ses kaydı...
- Seçim öncesi 'kaos' uyarısı
- 'Millet'in karşısında çaresiz
- Alkollü içkiye zam geldi
- Cinayetin sebebi belli oldu
- 'Kumpaslar çöktü...'
- Skandal! Sınavdan önce sorulara bakılmış
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- Sokakta vurulan MHP'li yönetici hayatını kaybetti