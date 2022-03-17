Rusya’nın Harkov saldırısında can kaybı açıklandı
Rusya'nın, Harkov bölgesinde bulunan Merefa şehrindeki bir okulu vurması sonucunda 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bulunan Merefa'daki bir okul Rus bombardımanının hedefi olmuştu.
Harkov Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u ağır toplam 25 kişinin de yaralandığı aktarılarak, arama-kurtarma çalışmalarını devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, “Harkov Bölge Savcılığı, Ukrayna İstihbarat Servisi ile beraber Ukrayna Ceza Kanunu’nun 438. Maddesi (cinayet ve savaş kanunlarının ihlali) gereğince olaya ilişkin soruşturma başlattı" denildi.
İlgili Haberler
- Mevlüt Çavuşoğlu: 'Rusya ve Ukrayna ziyaretleri neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır'
- Rusya ABD'yi uyardı: 'Sizin yerinize koyabilecek güce sahibiz'
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Ukrayna savaşını görüştü
Video Haberler
- Ankara'da para nakil aracı alev alev yandı
- Fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
- İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
- Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam etti
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
- Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
- Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
- Onur Anıtı’na saldırmışlardı: Hakim karşısına çıkacaklar
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
En Çok Okunan Haberler
- Tarihi maçta ilk 11'ler açıklandı!
- Doğuş'tan 'Tarkan'a diss': 'Geçmicek' şarkısı geliyor
- Sayıştay Daire Başkanı belli oldu
- MHK tarafından görevden alınan hakem ateş püskürdü!
- Ordu’daki heyelanda boşaltılan daire sayısı 51’e çıktı
- CHP'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- Yollar ayrılıyor...
- Rusya’nın Harkov saldırısında can kaybı açıklandı
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- THY’nin seferlerine kar engeli