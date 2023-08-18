Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda yangın çıktı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:11

Güncelleme: 18.08.2023 - 11:11

Rusya'nın Krasnodar kentinde yer alan Novorossiysk'teki bir kargo terminalinde yangın çıktı.

Bölgesi Acil Durumlar Bakanlığı Ana Müdürlüğü, Novorossiysk'teki bir kargo terminalinde ahşap paletlerin alev aldığını açıkladı.

Açıklamada, "Saat 09:11'de ilk itfaiye birimleri olay yerine vardıklarında 1300 metrekarelik bir alanda yangın olduğunu tespit etti" denildi.

Yangının neden çıktığı henüz tespit edilemediği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ekiplerin hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek, söndürmeye çalıştığı kaydedildi.