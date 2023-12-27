Rusya'nın vurduğu gemi denizaltı oldu

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 26 Aralık gecesi Feodosya limanında vurulan Rusya’ya ait Novoçerkassk adlı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, “Ukraynalı savaşçılar gemiyi modifiye etti. O artık bir denizaltı” dedi.

DHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 12:49
Rusya'nın vurduğu gemi denizaltı oldu
Abone Ol google-news

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukraynalı savaşçılar Rus Novocherkassk büyük çıkarma gemisini modifiye ettiler. O artık bir denizaltı. Ukraynalı pilotlar mükemmel bir iş çıkardı. Kırım Ukrayna'dır. Burada işgalcinin filosuna yer yoktur” denildi.

SHAPPS: RUS FİLOSUNUN YÜZDE 20’Sİ YOK EDİLDİ

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, gemiye düzenlenen saldırının ardından dün yaptığı açıklamada, “Putin'in donanmasının bu son yıkımı, Ukrayna savaşında bir çıkmaz olduğuna inananların yanıldıklarını gösteriyor! Onlar, son 4 ayda Rusya'nın Karadeniz Filosunun yüzde 20'sinin yok edildiğini fark etmediler. Rusya'nın Karadeniz'deki hakimiyetine artık meydan okunuyor, Birleşik Krallık ve Norveç liderliğindeki yeni Denizcilik Kabiliyet Koalisyonu, Ukrayna'nın denizde kazanmasını sağlamaya yardımcı oluyor” demişti.


Ukrayna denizaltı gemi Rusya

İlgili Haberler

Ukrayna: Rusya siviller için hazırlanan istasyonu vurdu

Ukrayna: Rusya siviller için hazırlanan istasyonu vurdu
Ukrayna: Rus gemisini vurduk

Ukrayna: Rus gemisini vurduk
Tesla fabrikasında korkunç olay: Robotlar ve insanlar arasında ilk kan

Tesla fabrikasında korkunç olay: Robotlar ve insanlar arasında ilk kan

En Çok Okunan Haberler