'Rusya'ya çalıştığı' iddiasıyla tutuklanmıştı: Polonya istihbarat verilerine erişti
Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan kısa süre sonra tutuklanan ve Moskova adına casusluk yapmakla suçlanan Tomasz L'nin, 2006'da dönemin Polonya Savunma Bakanı Antoni Macierewicz tarafından yönetilen "Askeri Enformasyon Servisi"nin üyesi olduğu ileri sürüldü.
Polonya medyasındaki haberlere göre, Moskova adına casusluk yapmakla suçlanan Tomasz L'nin 2005-2007 döneminde askeri istihbarat bilgilerine erişimi bulunuyordu. Tomasz L'nin operasyonel açıdan değerli verileri kopyalayarak Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi'ne (SVR) aktardığı savunuldu.
Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan kısa süre sonra tutuklanan Tomasz L'nin 2006'da dönemin Savunma Bakanı Antoni Macierewicz tarafından yönetilen "Askeri Enformasyon Servisi"nin üyesi olduğu da öne sürüldü.
Yalnızca Polonyalı subayların erişebildiği yüksek öneme sahip belgelerin söz konusu kişi tarafından ele geçirildiği iddia edildi.
Macierewicz ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek, bu haberlere karşı yasal adımları atacağını belirtti.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu
- 'Cemaatimizle gönül bağı var, resmi görevi yok'
- AKP'li isim konuştu
- İçinde kimler yok ki...
- Altay'dan derbi cezalarına tepki!
- Çırağan Sarayı'nda yangın!
- Olayın aslını bilmiyormuş!
- Gazetemizle ilgili hayalini anlattı
- AKP’nin erken seçim planı
- HSK’den o savcıya inceleme kararı