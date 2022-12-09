'Rusya'ya çalıştığı' iddiasıyla tutuklanmıştı: Polonya istihbarat verilerine erişti

Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan kısa süre sonra tutuklanan ve Moskova adına casusluk yapmakla suçlanan Tomasz L'nin, 2006'da dönemin Polonya Savunma Bakanı Antoni Macierewicz tarafından yönetilen "Askeri Enformasyon Servisi"nin üyesi olduğu ileri sürüldü.

AA
09 Aralık 2022 Cuma, 13:16
'Rusya'ya çalıştığı' iddiasıyla tutuklanmıştı: Polonya istihbarat verilerine erişti
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Polonya medyasındaki haberlere göre, Moskova adına casusluk yapmakla suçlanan Tomasz L'nin 2005-2007 döneminde askeri istihbarat bilgilerine erişimi bulunuyordu. Tomasz L'nin operasyonel açıdan değerli verileri kopyalayarak Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi'ne (SVR) aktardığı savunuldu.

Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan kısa süre sonra tutuklanan Tomasz L'nin 2006'da dönemin Savunma Bakanı Antoni Macierewicz tarafından yönetilen "Askeri Enformasyon Servisi"nin üyesi olduğu da öne sürüldü.

Yalnızca Polonyalı subayların erişebildiği yüksek öneme sahip belgelerin söz konusu kişi tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

Macierewicz ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek, bu haberlere karşı yasal adımları atacağını belirtti.


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