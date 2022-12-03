Polonya'dan sonra Estonya harekete geçti: Değeri 200 milyon dolar

03 Aralık 2022 Cumartesi, 13:33

Estonya Silahlı Kuvvetleri'nin Devlet Savunma Yatırım Merkezi (RKIK) basın servisi, Estonya'nın, ABD'den 200 milyon doların üzerinde bir sözleşme kapsamında HIMARS orta menzilli güdümlü roket sistemi satın alacağını duyurdu.

RKIK tarafından yapılan açıklamada, "RKIK Başkanı Magnus-Waldemar Saar, ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) ile HIMARS çoklu fırlatma roket sistemlerinin satın alınmasına ilişkin bir sözleşme imzaladı. Sistemler, ABD'den satın alınacak olup, silahların üreticisi Lockheed Martin'dir. Sözleşmenin toplam değeri 200 milyon doların üzerindedir" denildi.

RKIK Silahlanma Departmanı Başkanı Ramil Lipp, HIMARS sistemlerinin satın alınmasının ülkenin bugüne kadar en büyük silah tedariki planı olacağını söyledi.

Ramil Lipp, "Sözleşme kapsamında Estonya, mühimmat ve iletişim ekipmanı da satın alacak. Sistem, 70 ila 300 kilometre menzile sahip çeşitli tiplerde füzeler içermektedir. HIMARS'ın ilk teslimatının 2024 yılında yapılması bekleniyor" dedi.