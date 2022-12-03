Polonya'dan sonra Estonya harekete geçti: Değeri 200 milyon dolar
Estonya, ABD'den 200 milyon doların üzerinde HIMARS orta menzilli güdümlü roket sistemi satın alacağını duyurdu.
Estonya Silahlı Kuvvetleri'nin Devlet Savunma Yatırım Merkezi (RKIK) basın servisi, Estonya'nın, ABD'den 200 milyon doların üzerinde bir sözleşme kapsamında HIMARS orta menzilli güdümlü roket sistemi satın alacağını duyurdu.
RKIK tarafından yapılan açıklamada, "RKIK Başkanı Magnus-Waldemar Saar, ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) ile HIMARS çoklu fırlatma roket sistemlerinin satın alınmasına ilişkin bir sözleşme imzaladı. Sistemler, ABD'den satın alınacak olup, silahların üreticisi Lockheed Martin'dir. Sözleşmenin toplam değeri 200 milyon doların üzerindedir" denildi.
RKIK Silahlanma Departmanı Başkanı Ramil Lipp, HIMARS sistemlerinin satın alınmasının ülkenin bugüne kadar en büyük silah tedariki planı olacağını söyledi.
Ramil Lipp, "Sözleşme kapsamında Estonya, mühimmat ve iletişim ekipmanı da satın alacak. Sistem, 70 ila 300 kilometre menzile sahip çeşitli tiplerde füzeler içermektedir. HIMARS'ın ilk teslimatının 2024 yılında yapılması bekleniyor" dedi.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sözlerini şubenin girişine taşıdılar
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Tarsus kazısı bitti sıra Lüleburgaz’da
- İşte yeni vizyon kadrosu
- Motorine dev zam!
- İstanbul'da minibüs devrildi: Yaralılar var
- Ahmet Hakan 'gereğini' yapıyor: 'Çok klas terk ediş...'
- Akşener'den 'kulak çekme' polemiği çıkışı