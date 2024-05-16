Rusya’ya karşı ABD örneği veriliyor

Benzer bir düzenleme, 2012’de Rusya’da yasalaşmıştı.

Doğa Öztürk
Yayınlanma: 16.05.2024 - 04:00
Rusya’ya karşı ABD örneği veriliyor
Abone Ol google-news

Özellikle Batı’dan fon alan STK ve medya üzerinde etkili olan tasarı, Gürcistan halkında ülkelerinin AB yerine Rusya’ya yakınlaştığı düşüncesini pekiştiriyor. Ancak bu yasanın tek örneği Rusya değil.

ABD’de 1938’de kabul edilen FARA yasası kapsamında ülkede lobicilik faaliyetlerinden bulunanların, mali kaynaklarını açıkça bildirmelerini gerektiriyor.

ABD’deki işleyişte yabancı ajan/ kurum, 6 ayda bir yurt dışında mali ve idari yönden bağlı olduğu kişi veya kuruluş adına yaptığı anlaşmaları ile finansmanını hükümete bildiriyor. Gürcü iktidarı, tasarıda Rusya’nın değil aksine ABD’nin örnek alındığını iddia ediyor.


Rusya haberleri ABD haberleri tasarı haberleri

İlgili Haberler

Rusya: Harkiv ve Zaporijya bölgesinde 3 yerleşim yerini kontrol altına aldık

Rusya: Harkiv ve Zaporijya bölgesinde 3 yerleşim yerini kontrol altına aldık
Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümeti onayladı

Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümeti onayladı
ABD'den Rusya kararı: Biden tasarıyı imzaladı

ABD'den Rusya kararı: Biden tasarıyı imzaladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Boşanmada yeni dönem: 3 yıllık bekleme iptal edildi, yeni düzenleme nasıl olmalı?

Boşanmada yeni dönem: 3 yıllık bekleme iptal edildi, yeni düzenleme nasıl olmalı?
‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor

‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor
Son Dakika... İYİ Parti lideri Dervişoğlu grup toplantısında konuştu: 'Belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz'

Son Dakika... İYİ Parti lideri Dervişoğlu grup toplantısında konuştu: 'Belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz'
Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı!

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı!
Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’

Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’
Son Dakika…İstiklal Caddesi’nde yangın!

Son Dakika…İstiklal Caddesi’nde yangın!
Naci Görür o kenti uyardı: 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'

Naci Görür o kenti uyardı: 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!

İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!