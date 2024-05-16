Rusya’ya karşı ABD örneği veriliyor

Yayınlanma: 16.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2024 - 04:00

Özellikle Batı’dan fon alan STK ve medya üzerinde etkili olan tasarı, Gürcistan halkında ülkelerinin AB yerine Rusya’ya yakınlaştığı düşüncesini pekiştiriyor. Ancak bu yasanın tek örneği Rusya değil.

ABD’de 1938’de kabul edilen FARA yasası kapsamında ülkede lobicilik faaliyetlerinden bulunanların, mali kaynaklarını açıkça bildirmelerini gerektiriyor.

ABD’deki işleyişte yabancı ajan/ kurum, 6 ayda bir yurt dışında mali ve idari yönden bağlı olduğu kişi veya kuruluş adına yaptığı anlaşmaları ile finansmanını hükümete bildiriyor. Gürcü iktidarı, tasarıda Rusya’nın değil aksine ABD’nin örnek alındığını iddia ediyor.

