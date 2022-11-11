Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında savaşan Japon gönüllü hayatını kaybetti
Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın yanında Rusya'ya karşı savaşan bir Japon gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu. Japonya hükümeti ise vatandaşlarına yaptığı "Ne amaçla olursa olsun Ukrayna'ya gitmeme" çağrısını yineledi.
Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gönüllü olarak Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşan bir Japon vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.
Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Japonya'nın Kiev Büyükelçiliği'nin, adı açıklanmayan 20'li yaşlardaki Japon vatandaşının ailesine bilgi ve destek sağladığını açıklayarak, "Vatandaşlarımızı hangi amaçla olursa olsun Ukrayna'ya seyahat etmemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
70 KİŞİ OLUMLU CEVAP VERMİŞTİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı oluşturulacak uluslararası lejyonun parçası olmaları için yabancılara çağrıda bulunmuştu.
Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçiliği ise yaşları 20 ila 60 arasında değişen ve çoğu eski Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) mensubu olan 70 Japon vatandaşının bu çağrıya olumlu cevap verdiğini duyurmuştu.
Savaşmak üzere Ukrayna'ya giden Japonların sayısı net olarak bilinmezken, Japonya hükümeti daha önce de vatandaşlarına ne amaçla olursa olsun Ukrayna'ya gitmeme çağrısı yapmıştı.
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