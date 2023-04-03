Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 12:34

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 12:34

Ünlü müzisyen Ryuichi Sakamoto, 71 yaşında hayata veda etti. Sakamoto'nun özel ofisinden yapılan açıklamaya göre, Japon sanatçı için yakın çevresinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Peki, Ryuichi Sakamoto kimdir, nereli? Ryuichi Sakamoto neden öldü?

RYUICHI SAKAMOTO NEDEN ÖLDÜ?

2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulan Ryuichi Sakamoto'nun 2021 yılından beri rektum kanseri tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

RYUICHI SAKAMOTO KİMDİR?

Ryuichi Sakamoto, 17 Ocak 1952 tarihinde Japonya'nın Tokyo şehrinde dünyaya geldi.

10 yaşında nota yazmaya başlayan Ryuichi Sakamoto, "Beatles" grubu ile Fransız besteci "Debussy"den etkilendi.

1978'de "Yellow Magic Orchestra" (YMO) grubunu kuran Sakamoto, film ve oyunlara yönelik yaptıkları "fütüristik teknopop" eserleriyle yurt içi ve dışında popülerliğini artırdı.

Elektronik müzik türünde eserlere yoğunlaşan YMO grubunun 1983'teki "Kalbim Senin için Atıyor" (Kimi no Mune Kyun) parçası dönemin hitleri arasında yer aldı. Tokyo Sanat Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesi elde eden Sakamoto, 30'u aşkın filmin yapımında da görev üstlendi.

Politik söylemlerden çekinmeyen az sayıdaki Japon sanatçıdan biri olan Sakamoto, 11 Eylül sonrasında saldırılara ilişkin durumun "ABD'nin hegemonik ulusu tarafından meydana getirildiğini" söylemişti.

Sakamoto, 1987 yapımı "The Last Emperor" adlı film ile "En İyi Orijinal Müzik" dalında Oscar ödülü kazandı.

Yurt dışında çok popüler olan Japon müzisyenin Grammy ve Altın Küre ödülleri de bulunuyor.