Oyuncu Serhat Özcan kimdir? Serhat Özcan hangi partiden milletvekili adayı oldu?

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 15:37

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 15:37

Oyuncu Serhat Özcan milletvekili adayı oldu.

SERHAT ÖZCAN KİMDİR?



8 Ağustos 1961 tarihinde Sinop da doğmuştur. Tam adı Serhat Süha Özcan'dır. Babası astsubaydır. 4 kardeşi vardır. Gemlik lisesinden 1979 yılında mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Belediye Konservatuarında okurken askere alındı.

Serhat Özcan, tiyatro hayatına 1978 yılında amatör olarak Balıkesir HalkEğitim'in tiyatro kurslarında başladı. Y.K.Bank Çocuk Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatro'su, İstanbul Belediye Konservatuarı derken 1995 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi tiyatrolarında çalıştı. Serhat Özcan, Bir Demet Tiyatro'daki Tirbüşon rolüyle ün kazanmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Reha Özcan'ın abisidir.

SERHAT ÖZCAN'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER



1986: Davacı

1986: Müfreze (Türkçe Seslendirme)

1993: Süper Baba (Zabıta Vahdettin)

1994: Kaygısızlar (Seslendirme)

1995: Bir Demet Tiyatro (Tirbuşon/Berkant/Midyat)

2000: Güneş Yanıkları (Akif)

2000: Vizontele (Engin)

2002: Pembe Patikler (Nasip)

2003: Lise Defteri (Sefa)

2003: Sevdim Seni Bir Kere

2004: Cennet Mahallesi (Selim Erdağı)

2005: Pamuk Prenses 2 (Mümtaz)

2006: Bir Demet Tiyatro (Tribüşon Berkant)

2007: Gönül Salıncağı

2008: Benim Annem Bir Melek (Tankut)

2008: Dedektif Biraderler (Atilla Birgen)

2009: Kanal-İ-zasyon (Atilla Abi)

2009: Zoraki Başkan (Ragıp)

2010: Çakıl Taşları (Melih)

2010: Yahşi Cazibe (Medeni)

2011: Tövbeler Tövbesi (Gültekin Kama)

2012: 2 Yaka Bir İsmail (Şair Niyazi)

2012: Suskunlar (Kapıkule Cengiz)

2013: Altındağlı (Bamya Erdal)

2013: Gurbette Aşk (Hans)

2013: Karadayı (Haydar)

2013: Meryem (Alman Mahmut)

2013: Öyle Bir Geçer Zaman ki (Tuğrul)

2013: Sana Bir Sır Vereceğim (Kemal)

2014: Seni Seviyorum Adamım

2014: Ulan İstanbul (Talip)

2015: Kalbim Ege'de Kaldı (Ali Kürük)

2016: Dönerse Senindir (İsmail)

2017: Tahin Pekmez

2017: Vatanım Sensin (Refik Bey)

2019: Çukur (Uluç Reis)

2020: Zümrüdüanka (Rüstem Kuloğlu)

2021: Saygı (Hancı Baba)

2022 : Arka Sokaklar

SERHAT ÖZCAN HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?



Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın partisinden milletvekili adayı olacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Erkan Baş, adaylık teklifini kabul eden Serhat Özcan'a teşekkür etti.

Baş, paylaşımında "Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



