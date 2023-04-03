Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Burak Yılmaz hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:46

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 11:46

Milli futbolcu Burak Yılmaz, bünyesinde bulunduğu Fortuna Sittard takımıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yılmaz, paylaşımında "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Burak Yılmaz, 15 Temmuz 1985'te Antalya'da doğdu. Antalyaspor'un altyapısında futbola başlayan Yılmaz, 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008'de Manisaspor'da, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giydi. 2010 yılında Trabzonspor'a transfer oldu ve 2011-12 sezonunda 33 gol ile gol kralı oldu. 2012 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Burak Yılmaz, 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu oldu ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçildi. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcu olan Yılmaz, 21 Haziran 2022 tarihinde Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard ile anlaşmaya vardı.Hollanda ekibi 36 yaşındaki Yılmaz ile 2 yılı oyuncu 3 yılı antrenör olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fortuna Sittard forması ile ilk maçına 6 Ağustos 2022 tarihinde, ligin ilk haftasında son şampiyon Ajax karşısında çıktı. Eredivisie'deki ilk golünü ise aynı maçın 87. dakikasında frikikten Ajax ağlarına attı.

BURAK YILMAZ'IN ÖZEL YAŞAMI

Burak Yılmaz, 2014'te İstem Atilla'yla evlendi. Çiftin evlilikleri 2018'de sonlandı.

BURAK YILMAZ'IN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

2000-2003 - Antalyaspor

Profesyonel kariyeri

2003-2006 - Antalyaspor

2006-2008 - Beşiktaş

2008 - Manisaspor

2008-2010 - Fenerbahçe

2009-2010 - Eskişehirspor (kiralık)

2010-2012 - Trabzonspor

2012-2016 - Galatasaray

2016-2017 - Beijing Guoan

2017-2019 - Trabzonspor

2019-2020 - Beşiktaş

2020-2022 - Lille

2022 - Fortuna Sittard

Millî takım kariyeri

2001 - Türkiye U-17

2002-2003 - Türkiye U-18

2002-2004 - Türkiye U-19

2004-2005 - Türkiye U-20

2006 - Türkiye U-21

2008 - Türkiye Türkiye A2

2006-2022 - Türkiye