Sakız Adası yakınlarında sığınmacıların botu battı
Sakız Adası yakınlarında sığınmacılarının botunun batması sonucu dört çocuk yaşamını yitirdi.
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, “Yunan Sahil Güvenliği’nin tüm çabalarına rağmen yaşları 3 ile 14 arasında değişen dört çocuğun ölümü teyit edildi. Bir kişi kayıp, batan teknedeki 22 kişi kurtarılarak karaya ulaşmaları sağlandı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Yunan Bakan, Türkiye’ye yönelik suçlamalarda bulundu. Türkiye’nin kaçak göçü organize eden şebekelerle etkili bir şekilde mücadele etmediğini savundu. Türkiye de Yunanistan’a yönelik göçmenleri denizde ölümcül şekilde geri ittiği yönünde suçlamalarda bulunuyor.
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