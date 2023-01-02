Saldırıyı IŞİD üstlendi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, dün gerçekleşen saldırıyı IŞİD üstlendi.
IŞİD, dün Taliban güçlerine karşı Kabil'de düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Reuters'ın haberine göre, IŞİD'in Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirdikleri saldırıda 20 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin yaralandığını ifade etti.
Afganistan'ın Taliban kontrolündeki içişleri bakanlığı sözcüsü, başkent Kabil'deki askeri havalimanının dışında patlama meydana geldiğini ve hayatını kaybedenlerin olduğunu açıklamıştı.
İçişleri bakanlığı, IŞİD tarafından açıklanan ölü sayısını reddederek resmi sayıları bildireceğini belirtti.
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