'Ulusal acil durum' ilan edildi... Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:17

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:20

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ocaktan bu yana ülkenin 33 eyaletine yayılan kolera salgınında vaka sayısının 2 bin 809'a yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 82 olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kolera salgını nedeniyle 26 Haziran'da "ulusal acil durum" ilan edilen Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, salgında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.