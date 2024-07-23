Salgının zirvesindeyken kurbanların cesetleri yakılmıştı... O ülkede hükümet topluluklardan özür dileyecek
Sri Lanka, aralarında Müslümanların da bulunduğu Covid-19 kurbanlarının cesetlerinin yakılması (kremasyon) nedeniyle özür dileyecek.
Kolombo merkezli Newswire internet sitesinin haberine göre, salgının zirvede olduğu dönemde, Sri Lanka, aralarında 276 Müslümanın da bulunduğu Covid-19 kurbanlarının cesetlerini yaktı.
Dönemin hükümeti, Şubat 2021'de pandemi kurbanlarının sıkı kısıtlamalar altında gömülmesine izin verirken, ilerleyen süreçlerde ise konuya dair inceleme başlatıldı.
Yapılan çok yönlü çalışmalarda, Covid-19 kurbanlarının cesetlerinin yakılması yerine güvenli gömülme yoluyla defnedilmeleri halinde virüsün bulaşmayacağı tespit edildi.
HÜKÜMET ADINA ÖZÜR DİLENECEK
Bakanlar Kurulu ise bu çalışmaların ardından "zorunlu ceset yakma politikasının yürürlüğe girmesinden etkilenen tüm topluluklardan hükümet adına özür dilenmesini" öngören bir teklifi onayladı.
Böylece, cesetlerin yakılması politikasının, Müslümanlar dahil olmak üzere çeşitli dini gruplar arasında hoşnutsuzluğa neden olduğu kabul edildi.
Sri Lanka'da Covid-19 nedeniyle 16 bin 897 kişi hayatını kaybederken 672 bin 754 kişi de salgına yakalanmıştı.
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