Sri Lanka'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce tutuklu

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:25

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:25

Sri Lanka polisi, ülke genelinde uyuşturucu kaçakçılarına karşı bir hafta süren operasyon sırasında yaklaşık 15 bin kişinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonda eroin de dahil olmak üzere yaklaşık 440 kg çeşitli türde narkotik ele geçirildiği bildirildi. Yerel basında polislerin Colombo ve diğer yerlerdeki evleri aramak için arama köpekleri kullandığı görüntüler yayınlanırken, insan hakları savunucuları, arama izni olmadan yapılan baskınların yasa dışı olduğunu söyledi.

Bir polis sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, uyuşturucu kontrolü için arama ve tutuklama emri gerekmediğini söyledi. Yetkililer, operasyon sırasında toplam 13 bin 666 şüphelinin tutuklandığını ve bin 97 bağımlının askeriye tarafından işletilen bir rehabilitasyon merkezine gönderildiğini doğruladı. Suçlu olduğu iddia edilen kişilere ait araçlara ve mülklere de el konuldu. Aktivistler, baskınların yoksul mahalleleri hedef aldığını söyledi.

Yapılan açıklamaya göre kaçakçılar, Sri Lanka'yı merkez olarak kullanıyor ve eroin, esrar gibi maddeler de dahil olmak üzere ülkeden geçen uyuşturucular ciddi sorunlar yaratıyor. Yetkililer, aramaların Noel nedeniyle duraklatıldığını ancak gelecek hafta devam edeceğini söyledi. Sri Lanka'nın ağırlığa göre en büyük uyuşturucu nakliyesi, polisin 800 kg kokain ele geçirdiği Aralık 2016'da gerçekleşti.