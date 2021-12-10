Salgınla birlikte, dünyada milyonlarca çocuk, beslenme, barınma ve eğitimden mahrum

10 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte küresel çapta yaşanan insani kriz tablosu her geçen gün ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) pandeminin, örgütün 75 yıllık tarihinde gözlemlediği en kötü kriz olduğuna dikkat çekti.

Örgütün raporunda, salgından önce 1 milyar çocuğun beslenme, barınma, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimi olmadığına işaret edildi. Yaklaşık son iki yıldır küresel çapta etkili olan salgın nedeniyle bu sayıya ek olarak 100 milyon çocuğun daha çok boyutlu olarak yoksulluk yaşadığı tahminine yer verildi. Bu rakamın 2019 yılına oranla yüzde 10’luk bir artışa işaret ettiği de kaydedildi. Kriz tablosunu dindirme yönünde acil adımlar atılsa bile, en iyi senaryoda, durumun Covid-19 öncesi haline dönmesinin yedi ile sekiz yıl alacağı görüşü de aktarıldı.

Raporda ayrıca, 2020 yılında 23 milyon çocuğun gerekli aşılarını olamadığı, bunun 2019’a göre 4 milyondan fazla bir artış anlamına geldiği ifade edildi.

ŞİDDETİN HEDEFİ OLUYORLAR

Salgınla mücadeleye yönelik kısıtlama, kapanma dönemlerinde ise zaman zaman 1.6 milyar çocuğun okula gidemediğini belirten UNICEF, dünya genelinde geçen yıl yüz yüze derslerin yüzde 80’inin iptal edildiğini vurguladı. 2030 yılına kadar 10 milyona yakın “çocuk evliliğinin” olabileceği aktarıldı.

Araştırmalar çerçevesinde tahmini verilere göre yoksulluğun artmasıyla geçen yıl 160 milyon çocuk çalışmak zorunda kaldı. UNICEF’e göre 2022 sonuna kadar 9 milyon küçük yaşta çocuk daha çalışmak zorunda kalabilir. Yokluk ve savaş döngüsündeki bölgelerde kadın ve kız çocuklarının durumunun daha da zorlaştığına, cinsel saldırı dahil şiddetin hedefi olduğuna dikkat çekildi.

"YOL AYRIMI"...

DW’nin de aktardığı habere göre UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, koronavirüsün geniş bir alana yayılan etkisinin giderek derinleştiğini kaydederek, bunun yoksulluğu ve eşitsizliği artırdığını ve çocukların haklarını tehdit ettiğini söyledi. “Açlık çeken, okula gidemeyen, istismara uğrayan, yoksulluk içinde yaşayan ve evliliğe zorlanan çocuk sayısı artarken, sağlık hizmetleri, aşı, yeterli gıda ve temel hizmetlere erişimi olan çocuk sayısı azalıyor” dedi.

Fore, “Pandemide çatışmalar büyüdü ve iklim değişikliği daha da kötüleşti” diyerek “Bir yol ayrımındayız. Hükümetler, bağışçılar ve diğer kuruluşlarla gelecek 75 yıl için ortak yolumuzu çizmeye başlarken yatırımlar konusunda çocukları ilk sırada, kesintilerde ise son sırada tutmalıyız” ifadesini kullandı.